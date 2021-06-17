Владимир Зеленский пообещал создать «самую мощную армию в Европе», если Запад не поможет с Донбассов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Пользователи интернета высмеяли обещание президента Украины Владимира Зеленского создать самую мощную армию в Европе. Его сравнили с персонажем комиксов Тони Старком и припомнили бывшему актеру его роль в российской комедии «Ржевский против Наполеона».

Ранее в интервью иностранным СМИ Зеленский пообещал создать самую мощную армию в Европе, если Запад не поможет решить конфликт в Донбассе. Интервью опубликовано на сайте президента СМИ.

Обещание Зеленского высмеяли пользователи Twitter. Некоторые сравнили его с персонажем комиксов Marvel, изобретателем Тони Старком.

Twitter

А некоторые припомнили Зеленскому роль Наполеона в российско-украинской комедии «Ржевский против Наполеона».

Twitter

Президенту Украины также предложили вернуться к работе над телесериалом «Сваты».

Twitter

Пользователи вспомнили, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко уже заявлял о создании «одной из самых сильных армий Европы». У Зеленского поинтересовались, что же с ней случилось.

Twitter

Пользователи предположили, как могла бы выглядеть «самая мощная армия» в Европе.

Twitter

Ранее Зеленский обратился на русском языке к президенту России Владимиру Путину. Он предложил российскому лидеру встретиться и обсудить конфликт на Донбассе. По мнению Зеленского, российская сторона «оттягивает» начало переговоров, передает телеканал 360.