В соцсетях высмеяли слова Зеленского о самой мощной армии Европы. «Лучше бы „Сватов“ снимал»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский пообещал создать «самую мощную армию в Европе», если Запад не поможет с Донбассов Фото:

Пользователи интернета высмеяли обещание президента Украины Владимира Зеленского создать самую мощную армию в Европе. Его сравнили с персонажем комиксов Тони Старком и припомнили бывшему актеру его роль в российской комедии «Ржевский против Наполеона».

Ранее в интервью иностранным СМИ Зеленский пообещал создать самую мощную армию в Европе, если Запад не поможет решить конфликт в Донбассе. Интервью опубликовано на сайте президента СМИ.

Обещание Зеленского высмеяли пользователи Twitter. Некоторые сравнили его с персонажем комиксов Marvel, изобретателем Тони Старком.

А некоторые припомнили Зеленскому роль Наполеона в российско-украинской комедии «Ржевский против Наполеона».

Президенту Украины также предложили вернуться к работе над телесериалом «Сваты».

Пользователи вспомнили, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко уже заявлял о создании «одной из самых сильных армий Европы». У Зеленского поинтересовались, что же с ней случилось.

Пользователи предположили, как могла бы выглядеть «самая мощная армия» в Европе.

Ранее Зеленский обратился на русском языке к президенту России Владимиру Путину. Он предложил российскому лидеру встретиться и обсудить конфликт на Донбассе. По мнению Зеленского, российская сторона «оттягивает» начало переговоров, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...