Игры Высшей лиги КВН «прописались» в Екатеринбурге с 2019 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшую субботу, 19 июня посетит игру чемпионов Высшей Лиги КВН в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Как сообщил URA.RU источник в областном правительстве, вместе с главой региона туда приедет весь цвет областной элиты — чиновники и бизнесмены.

«Губернатор в субботу вечером будет на КВН в ЭКСПО. С ним весь цвет — чиновники, бизнес», — рассказал собеседник агентства. Он напомнил, что игра чемпионов Высшей Лиги «прописалась» в Екатеринбурге с 2019 года — до этого подобные мероприятия проходили только в Сочи. Считается, что одним из лоббистов такого решения выступил сам Евгений Куйвашев.

В 2021 году на сцене встретятся финалисты разных сезонов КВН: Азия MIX« (Киргизия), „Борцы“ (Сургут) и „Вятка“ (Кировская область). Вести мероприятие будет основатель КВН Александр Масляков. В жюри: певица Пелагея, ведущие Валдис Пельш и Алла Михеева, директор телеканала СТС Вячеслав Муругов, лидер группы „Чайф“ Владимир Шахрин и бывший участник команды КВН „Уральские пельмени“ Сергей Светлаков. „Игру покажут осенью по ‚Первому каналу‘. Губернатор будет в кадре (предполагается, что он сядет за членами жюри, прим.ред.). ‚Это еще и выборный ход‘, — рассказал источник.

В пресс-службе МВЦ «Экспо-Екатеринбург» подтвердили факт мероприятия, подчеркнув, что во время него будут действовать все необходимые меры безопасности, связанные с предотвращением распространения коронавируса COVID-19. В департаменте информполитики региона не подтвердили, но и не опровергли факт участия губернатора, уточнив только, что суббота у главы региона будет рабочим днем.