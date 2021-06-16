16 июня 2021

Общегородской выпускной в Екатеринбурге отменен из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса, эпидемия, выпускники , выпускной
Общегородской выпускной в Екатеринбурге должен был пройти впервые Фото:
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Коронавирус COVID-19

Общегородской выпускной-2021 в Екатеринбурге не состоится из-за пандемии коронавируса. Официальных документов по этому поводу еще не поступало, однако информация о таком решении есть. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы Екатеринбурга Вадим Чернопенев.

«Информация о возможной отмене общегородского выпускного есть, но подтверждение в виде официальных документов мы пока не получили», — рассказал Чернопенев. Общегородской выпускной должен был пройти в Екатеринбурге впервые.

Предполагалось, что общегородской выпускной на 3,5 тысячи человек пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 25 июня. Хедлайнером праздника должен был стать рэпер Мот, а ведущим — Тимур Родригез. В этот же день в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Ночь музыки».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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