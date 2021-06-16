Общегородской выпускной в Екатеринбурге отменен из-за COVID

Общегородской выпускной в Екатеринбурге должен был пройти впервые Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Общегородской выпускной-2021 в Екатеринбурге не состоится из-за пандемии коронавируса. Официальных документов по этому поводу еще не поступало, однако информация о таком решении есть. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы Екатеринбурга Вадим Чернопенев.

«Информация о возможной отмене общегородского выпускного есть, но подтверждение в виде официальных документов мы пока не получили», — рассказал Чернопенев. Общегородской выпускной должен был пройти в Екатеринбурге впервые.

Предполагалось, что общегородской выпускной на 3,5 тысячи человек пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 25 июня. Хедлайнером праздника должен был стать рэпер Мот, а ведущим — Тимур Родригез. В этот же день в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Ночь музыки».