В Российском союзе туриндустрии допустили скорое открытие Турции

Россия закрыла авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 21 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Турция может открыться для российских туристов в июле. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Россия закрыла авиасообщение с Турцией 15 апреля до 1 июня. Тогда в стране регистрировалось больше 60 тысячи случаев коронавируса в сутки. В конце мая российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 продлил ограничение авиасообщения до 21 июня. Согласно официальным данным, с июня в Турции регистрируется не больше восьми тысяч случаев коронавируса в сутки, как было до закрытия границ.

«На курортных территориях Турции ниже заболеваемость. Но есть еще целый комплекс факторов: динамика, выезды в другие территории, транспортная составляющая. Пока до 21 июня, думаю, [граница будет закрыта]. В эту пятницу, возможно, заседание комиссии будет, и в понедельник мы уже узнаем. Вероятность того, что с июля Турция будет открыта, очень высока», — рассказал URA.RU Барзыкин. Он напомнил, что сейчас в Турции находится российская комиссия для оценки ситуации с коронавирусом.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с URA.RU добавил, что эпидемиологическая обстановка в Турции отвечает всем требованиям. «Заболеваемость в Турции сократилась в 10 раз. Турция полностью соответствует эпидемиологическим нормам Всемирной организации здравоохранения. Коэффициент распространения и процент распространения сейчас даже отрицательный», — уточнил собеседник агентства.