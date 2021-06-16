Власти подвесили вопрос о «Ночи музыки» в Екатеринбурге

В 2020 году «Ночь музыки» в Екатеринбурге не проводилась из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки» может состояться, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки. По данным URA.RU, на совещании у замгубернатора по соцполитике Павла Крекова 16 июня, вопрос об отмене массовых мероприятий обсуждался, однако речь не шла о форумах на открытых площадках.

«Вопрос [об отмене массовых мероприятий] обсуждался. Но официальных решений еще нет. По крайней мере, на мероприятия на открытом воздухе запретов не последовало», — поделился один из участников совещания. Другой источник URA.RU, также участвовавший в закрытом обсуждении, выразил уверенность, что «Ночь музыки» не отменят.

Ранее стало известно, что власти решили отказаться от общегородского выпускного, который должен был пройти в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в ту же дату, что и «Ночь музыки» — 25 июня. По информации URA.RU, горадминистрация была готова к отмене выпускного, но с трудом представляет отмену «Ночи музыки», учитывая, что организаторы уже предоставили финансовые гарантии нескольким десяткам артистов. В пресс-службе мэрии пока не комментируют ситуацию.

В пресс-службе оргкомитета «Ночи музыки» URA.RU сказали, что не слышали об отмене и по-прежнему готовятся провести фестиваль 25 июня. «Верим в разум горожан и гостей города, которые будут соблюдать необходимые меры предосторожности. Мы в свою очередь используем все имеющиеся ресурсы фестиваля, чтобы донести до людей особую значимость заботы о здоровье», — сказали представители фестиваля.