Воры украли награды из частного дома (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Полицейские в Ханты-Мансийске задержали вора, который вместе с напарником украл награды Великой Отечественной войны и другие ценности в частном коттедже. Об этом URA.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Кедровом переулке города Ханты-Мансийска наряд полиции, следовавший по маршруту патрулирования, заметил бегущих мужчин в масках, один из которых держал в руках сумку. Сотрудники начали преследование и в лесном массиве задержали одного гражданина, второму удалось скрыться», — сообщила Волк.

В это время владелец коттеджа обнаружил, что его дом обокрали и заявил в полицию. Выяснилось, что воры похитили из сейфа награды времен Великой Отечественной войны, которые принадлежали покойным родственникам потерпевшего. Среди них — орден Отечественной войны, Орден Трудовой Славы, юбилейная медаль «70 лет вооруженным силам СССР» и ряд других наград, а также ювелирные изделия и деньги в российской и иностранной валюте. «Полиция задержала предполагаемого соучастника. У него обнаружены похищенные награды и часть денежных средств», — добавил Волк. Она также уточнила, что полицией возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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