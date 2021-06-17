Курганские полицейские задержали за браконьерство двоих жителей города Челябинска. Подозреваемые орудовали в лесах Шумихинского района. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области. По данным инсайдера URA.RU, браконьеры убили кормящую самку.
«Ночью с 15 на 16 июня в Шумихинском районе участковый уполномоченный полиции совместно с егерем в ходе патрулирования лесного массива выявили факт незаконной охоты. Два жителя города Челябинска 1966-го и 1970-го годов рождения совершили отстрел особи сибирской косули и осуществляли ее разделку», — сообщается на сайте полиции.
Полицейские изъяли тушу косули, пневматическое оружие и патроны, ножи, прибор ночного видения и автомобиль, на котором передвигались браконьеры. Материальный ущерб составил сорок тысяч рублей.
Источник из охотничьей сферы пояснил URA.RU, что нередки случаи, когда жители соседних регионов незаконно стреляют косуль. По его словам, убитая косуля была кормящей самкой. «Иск этим оголодавшим нужно предъявлять не за одну самку, а как минимум еще за двух косулят, которые 100% обречены на гибель. Отстрел самок животных в весенне-летний период — это преступление вдвойне», — считает источник.
URA.RU ранее писало, что курганские полицейские задержали жителя города Щучье и его сообщника из Екатеринбурга. Они подозреваются в незаконной охоте на территории Шумихинского района, где в реку они скинули останки животных. Семь мешков с останками диких животных в конце марта нашли дорожные рабочие под мостом реки Каменка.
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