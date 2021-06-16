На тюменской базе отдыха за сутки утонули два человека

Мужчина и подросток утонули в разное время, но на одном и том же водоеме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 16 июня утонули два человека — мужчина и 16-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. По данным источника агентства, оба ЧП произошли на базе отдыха «Пруд Лесной».

«По предварительным данным, 16 июня мужчина 1998 года рождения решил искупаться в озере, расположенном в черте Тюмени. Купание в нем запрещено. Доплыв до середины водоема, тюменец утонул. Также проводится проверка по факту обнаружения в одном из водоемов тела 16-летнего подростка с признаками утопления», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным источника агентства, оба ЧП произошли на базе отдыха «Пруд Лесной». Об этом свидетельствуют и фотографии с мест происшествия, опубликованные следователями на сайте ведомства. Уточняющий комментарий от пресс-службы регионального СК ожидается.

В администрации базы отдыха на вопросы URA.RU не ответили. От комментариев там отказались, сославшись на то, что руководства нет на месте.

Фото: пресс-служба управления следственного комитета по Тюменской области

Фото: пресс-служба управления следственного комитета по Тюменской области