16 июня 2021
15 июня 2021

На тюменской базе отдыха за сутки утонули два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Мужчина и подросток утонули в разное время, но на одном и том же водоеме Фото:

В Тюмени 16 июня утонули два человека — мужчина и 16-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. По данным источника агентства, оба ЧП произошли на базе отдыха «Пруд Лесной».

«По предварительным данным, 16 июня мужчина 1998 года рождения решил искупаться в озере, расположенном в черте Тюмени. Купание в нем запрещено. Доплыв до середины водоема, тюменец утонул. Также проводится проверка по факту обнаружения в одном из водоемов тела 16-летнего подростка с признаками утопления», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным источника агентства, оба ЧП произошли на базе отдыха «Пруд Лесной». Об этом свидетельствуют и фотографии с мест происшествия, опубликованные следователями на сайте ведомства. Уточняющий комментарий от пресс-службы регионального СК ожидается.

В администрации базы отдыха на вопросы URA.RU не ответили. От комментариев там отказались, сославшись на то, что руководства нет на месте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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