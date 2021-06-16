16 июня 2021
15 июня 2021

В Сургуте скончался вице-мэр

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Сергей Полукеев. Ханты-Мансийск, полукеев сергей
Вице-мэру Сургута Сергею Полукееву было 52 года Фото:

Заместитель главы Сургута Сергей Полукеев скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Полукеева несколько дней назад положили в СОКБ, и вот сегодня стало известно о его кончине. Вся городская администрация пребывает в шоке от этой новости», — сообщил инсайдер. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута подтвердили информацию о смерти Полукеева. На момент гибели чиновнику было 52 года.

В должности вице-мэра Сургута Полукеев проработал около месяца. Глава города Андрей Филатов подписал приказ о приеме его на работу 26 мая. Полукеев работал в окружном правительстве, где курировал сферу недропользования и несырьевого сектора экономики. Также он имеет опыт работы в мэрии Сургута на посту директора департамента имущественных и земельных отношений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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