В Сургуте скончался вице-мэр

Вице-мэру Сургута Сергею Полукееву было 52 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместитель главы Сургута Сергей Полукеев скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Полукеева несколько дней назад положили в СОКБ, и вот сегодня стало известно о его кончине. Вся городская администрация пребывает в шоке от этой новости», — сообщил инсайдер. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута подтвердили информацию о смерти Полукеева. На момент гибели чиновнику было 52 года.

В должности вице-мэра Сургута Полукеев проработал около месяца. Глава города Андрей Филатов подписал приказ о приеме его на работу 26 мая. Полукеев работал в окружном правительстве, где курировал сферу недропользования и несырьевого сектора экономики. Также он имеет опыт работы в мэрии Сургута на посту директора департамента имущественных и земельных отношений.