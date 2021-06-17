В соцсетях высмеяли людей, плывущих за лодкой главы Крыма в Керчи. «Это бандеровский спецназ»

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Заплыв Фалька Тишендорфа через Обь в рамках акции «Переплывая Россию». Салехард, река, вода, потоп, течение
В Керчи прошли тропические ливни (архивное фото) Фото:

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил затопленную Керчь. На кадрах, которые опубликовал местный телеканал «Крым 24», видно, как губернатор с чиновниками плывут в лодке по центру города, а следом за ними плывут три человека в гидрокостюмах. Аксенов заявил, что это сотрудники МЧС, которые сопровождают все лодки подобным образом. Тем временем в МЧС по Крыму утверждают, что это были обычные граждане.

В соцсетях высмеяли сложившуюся ситуацию. Некоторые пользователи посчитали, что за Сергеем Аксеновым плывут его охранники. Другие вспомнили, что скоро пройдут Летние олимпийские игры, и предположили, что так спортсмены готовятся к предстоящим соревнованиям. URA.RU собрало самые яркие реакции на заплыв, как оказалось, неизвестных людей за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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