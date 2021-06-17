Глава Крыма Сергей Аксенов посетил затопленную Керчь. На кадрах, которые опубликовал местный телеканал «Крым 24», видно, как губернатор с чиновниками плывут в лодке по центру города, а следом за ними плывут три человека в гидрокостюмах. Аксенов заявил, что это сотрудники МЧС, которые сопровождают все лодки подобным образом. Тем временем в МЧС по Крыму утверждают, что это были обычные граждане.
В соцсетях высмеяли сложившуюся ситуацию. Некоторые пользователи посчитали, что за Сергеем Аксеновым плывут его охранники. Другие вспомнили, что скоро пройдут Летние олимпийские игры, и предположили, что так спортсмены готовятся к предстоящим соревнованиям. URA.RU собрало самые яркие реакции на заплыв, как оказалось, неизвестных людей за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова.
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