16 июня 2021

Главный водоем Челябинска покрылся белой пеной

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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, жара, брызги, лето, отдыхающие, городской пляж шершневский, пляж, отдых, купальщики
Жителей Челябинска просят не купаться в Шерневском водохранилище Фото:

Жителей Челябинска встревожила обильная белая пена на поверхности Шершневского водохранилища, из которого идет забор в водопровод областного центра. В минэкологии региона объяснили это природными процессами.

«Скорее всего, это связано с цветением сине-зеленых водорослей и их распадом. Еще две недели назад из-за аномальной жары озеро активно цвело и покрылось зеленой пленкой. После отмирания водорослей большое количество органики осталось в водоеме. Данная пена образуется при высвобождении компонентов разложения, смешиваясь с воздухом и водой», — пояснил URA.RU замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он посоветовал горожанам подождать с купанием, пока пена не пропадет. По его словам, это произойдет уже в ближайшие дни.

«Особенно много такой пены скапливается у берегов водоемов в ветреную погоду, в жару летом, либо осенью (или при наличии нескольких факторов одновременно). Чаще всего такая пена абсолютно безвредна: „пенообразователь“ (то есть остатки отмерших водорослей, листьев) обычно составляет всего не более 10% от пены, а все остальное — это воздух и вода», — добавила также декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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