Реготделение ЕР при выдвижении кандидатов в свердловский парламент полностью следует результатам праймериз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Свердловское отделение «Единой России» отправило на согласование федеральному руководству партии в Москве списки кандидатов в депутаты областного заксобрания. Как сообщил URA.RU источник, близкий руководству регионального отделения, они не отличаются от официальных данных, полученных по итогам праймериз.

«[Глава регионального отделения ЕР Виктор] Шептий [на заседании президиума политсовета 17 июля] сообщил, что в Москву ушел вариант, принятый по итогам праймериз. Никаких передвижек не произошло», — рассказал собеседник агентства. Ранее ожидалось, что перечень фамилий кандидатов от партии власти, направленный в Москву, может измениться по сравнению с результатами праймериз.

На момент публикации до Виктора Шептия дозвониться не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Замруководителя исполкома — начальник пресс-службы реготделения ЕР Максим Бестфатер заявил, что вопрос списков в заксобрание президиумом вообще не обсуждался — их утвердит региональная конференция единороссов в начале июля. «На заседании президиума политсовета решались оргвопросы, списки кандидатов вообще не обсуждались. А вот уже на конференции будут выдвигать кандидатов — и [общеобластную списочную] тройку в том числе. Про списки одномандатников и терргрупп Виктор Шептий кратко сказал, что все утверждено в соответствии с результатами предварительного голосования, которые выложены в открытом доступе», — прокомментировал Максим Бестфатер.

Праймериз «Единой России» прошли в конце мая. Выборы состоятся 19 сентября.