Губернатор Махонин пригласил Путина в Пермь

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин пригласил Владимира Путина в Пермь на 300-летие Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поговорил по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным и пригласил главу государства на 300-летие Перми. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Махонин пригласил президента в Пермь на 300-летие города, которое будет в 2023 году. Губернатор отметил, что будет рад, если Путин сможет приехать раньше. «Доверие пермяков большое, его нужно оправдывать, работы много. Пермь — крупный промышленный регион. Надо сделать все, чтобы люди не разочаровались, что оказали вам такое высокое доверие», — сказал Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Махонин предложил, чтобы Пермский край рассматривали как площадку для следующих потоков студентов.

Ранее стало известно о встрече Махонина и Путина по видеосвязи. На встрече также присутствовали замгенпрокурора Анатолий Разинкин, глава ФНС России Даниил Егоров и член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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