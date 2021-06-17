Губернатор Махонин пригласил Путина в Пермь

Дмитрий Махонин пригласил Владимира Путина в Пермь на 300-летие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поговорил по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным и пригласил главу государства на 300-летие Перми. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Махонин пригласил президента в Пермь на 300-летие города, которое будет в 2023 году. Губернатор отметил, что будет рад, если Путин сможет приехать раньше. «Доверие пермяков большое, его нужно оправдывать, работы много. Пермь — крупный промышленный регион. Надо сделать все, чтобы люди не разочаровались, что оказали вам такое высокое доверие», — сказал Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва. Махонин предложил, чтобы Пермский край рассматривали как площадку для следующих потоков студентов.

Ранее стало известно о встрече Махонина и Путина по видеосвязи. На встрече также присутствовали замгенпрокурора Анатолий Разинкин, глава ФНС России Даниил Егоров и член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова.