Пермский губернатор встретится с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
17 июня Дмитрий Махонин встретится с Владимиром Путиным Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте главы государства. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

«17 июня в режиме видеоконференции состоится встреча Владимира Путина с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления», — сказано на сайте Кремля. Выпускники программы занимают вакантные государственные должности регионального и федерального уровня.

На встрече будут присутствовать губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, замгенпрокурора Анатолий Разинкин, глава ФНС России Даниил Егоров и член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...