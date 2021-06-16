Пермский губернатор встретится с Путиным

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте главы государства. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.
«17 июня в режиме видеоконференции состоится встреча Владимира Путина с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления», — сказано на сайте Кремля. Выпускники программы занимают вакантные государственные должности регионального и федерального уровня.
На встрече будут присутствовать губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, замгенпрокурора Анатолий Разинкин, глава ФНС России Даниил Егоров и член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова.
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