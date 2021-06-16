Пермячка отсудила сотни тысяч рублей за ветку, упавшую на авто

Жительница Перми отсудила 280 тыс. рублей за ветку, упавшую на ее машину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Индустриальный суд Перми обязал компанию «Техноград» выплатить 286 тыс. рублей пермячке, на авто которой упала ветка. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда на своем сайте.

«На транспортное средство истицы в районе дома по улице Мира, 26, упала ветка с рядом стоящего дерева, в результате чего автомобилю причинены многочисленные механические повреждения», — сообщено на сайте.

Как установил суд, участок дороги, где на авто женщины упала ветка, обслуживает компания «Техноград» по муниципальному контракту. Также суд установил, что ущерб был нанесен в результате того, что компания не исполняла свои обязательства по уборке аварийных веток. Организация попыталась обжаловать приговор в Пермском краевом суде, но там решения не изменили.

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