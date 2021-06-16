16 июня 2021
15 июня 2021

Пермячка отсудила сотни тысяч рублей за ветку, упавшую на авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Перми отсудила 280 тыс. рублей за ветку, упавшую на ее машину Фото:

Индустриальный суд Перми обязал компанию «Техноград» выплатить 286 тыс. рублей пермячке, на авто которой упала ветка. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда на своем сайте.

«На транспортное средство истицы в районе дома по улице Мира, 26, упала ветка с рядом стоящего дерева, в результате чего автомобилю причинены многочисленные механические повреждения», — сообщено на сайте.

Как установил суд, участок дороги, где на авто женщины упала ветка, обслуживает компания «Техноград» по муниципальному контракту. Также суд установил, что ущерб был нанесен в результате того, что компания не исполняла свои обязательства по уборке аварийных веток. Организация попыталась обжаловать приговор в Пермском краевом суде, но там решения не изменили.

URA.RU также рассказывало о жителе Тюмени, который засудил власти за смертельное ДТП. Тюменец отсудил у администрации города 500 тыс. за смерть сына в ДТП. Причиной аварии стало плохое содержание дороги.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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