Виктор Зубков (второй слева) и Вадим Шумков (второй справа) посетили тепличный комплекс «Мартыновский» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель совета директоров ПАО «Газпром», бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков посадил рассаду огурцов в тепличном комплексе «Мартыновский» в Курганской области. При этом он перекрестил саженец. Видео с этого процесса опубликовано в аккаунте губернатора Вадима Шумкова.

«Попробовали мартыновские огурцы. Взамен съеденных посадили новые», — подписал видео губернатор. «Так просто, получается», — произнес он после посадки рассады.

«По уровню оснащенности, культуры — это европейский уровень. Вы посмотрите, какой порядок, чистота», — поделился впечатлениями от нового тепличного комплекса Зубков, передает корреспондент URA.RU. Предприятие будет ежегодно поставлять 15-16 тысяч тонн овощной продукции в Курганскую область. Создано около 350 рабочих мест. «Сейчас нет подобного предприятия в Курганской области. Здесь, в Мартыновке, есть», — добавил Зубков.

Он отметил, что за последние годы Мартыновка значительно изменилась. Этому способствовало открытие тепличного комплекса, швейного цеха по производству спецодежды и пружинно-навивочного завода. «Мы три предприятия ввели, и на 46% увеличился бюджет Сафакулевского района», — заявил Зубков.

Запуск агрокомплекса «Мартыновский» изначально планировался в конце 2018 года, однако сроки сдачи неоднократно переносили. В сентябре 2019 года Шумков сообщал, что были проблемы с подрядчиком, но их удалось урегулировать. Зубков был инициатором реализации этого инвестиционного проекта. Село Мартыновка Сафакулевского района является родиной предков Зубкова. В предыдущий раз бывший премьер приезжал сюда в сентябре 2017 года вместе с футболистом Александром Кержаковым. Благодаря вниманию Зубкова в селе уже появились библиотека, спортплощадки, было обновлено здание школы, а также открыто несколько производств.

Виктор Зубков остался доволен новым тепличным комплексом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие будет выпускать до 15-16 тысяч тонн овощей в год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Виктор Зубков заявил, что это уникальный для Курганской области тепличный комплекс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU