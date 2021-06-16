Председатель совета директоров ПАО «Газпром», бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков посадил рассаду огурцов в тепличном комплексе «Мартыновский» в Курганской области. При этом он перекрестил саженец. Видео с этого процесса опубликовано в аккаунте губернатора Вадима Шумкова.
«Попробовали мартыновские огурцы. Взамен съеденных посадили новые», — подписал видео губернатор. «Так просто, получается», — произнес он после посадки рассады.
«По уровню оснащенности, культуры — это европейский уровень. Вы посмотрите, какой порядок, чистота», — поделился впечатлениями от нового тепличного комплекса Зубков, передает корреспондент URA.RU. Предприятие будет ежегодно поставлять 15-16 тысяч тонн овощной продукции в Курганскую область. Создано около 350 рабочих мест. «Сейчас нет подобного предприятия в Курганской области. Здесь, в Мартыновке, есть», — добавил Зубков.
Он отметил, что за последние годы Мартыновка значительно изменилась. Этому способствовало открытие тепличного комплекса, швейного цеха по производству спецодежды и пружинно-навивочного завода. «Мы три предприятия ввели, и на 46% увеличился бюджет Сафакулевского района», — заявил Зубков.
Запуск агрокомплекса «Мартыновский» изначально планировался в конце 2018 года, однако сроки сдачи неоднократно переносили. В сентябре 2019 года Шумков сообщал, что были проблемы с подрядчиком, но их удалось урегулировать. Зубков был инициатором реализации этого инвестиционного проекта. Село Мартыновка Сафакулевского района является родиной предков Зубкова. В предыдущий раз бывший премьер приезжал сюда в сентябре 2017 года вместе с футболистом Александром Кержаковым. Благодаря вниманию Зубкова в селе уже появились библиотека, спортплощадки, было обновлено здание школы, а также открыто несколько производств.
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