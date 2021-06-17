Губернатор ХМАО высказалась о принудительной вакцинации от COVID

Работодателям дается право не допускать на работу сотрудников без прививки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Югре остается добровольной. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила во время онлайн-эфира, посвященного теме охране здоровья, передает корреспондент URA.RU.

«Вакцинация добровольна. Обязательная вакцинация для каких-то отдельных групп население вводится только по решению главного санитарного врача. По-другому просто невозможно. Работодатели не вправе принимать иные решения на эту дату», — заявила глава региона.

При этом губернатор добавила, что руководители предприятий и организаций имеют право принимать локальные нормативные акты, устанавливающие дополнительные требования к выходу сотрудников из отпуска и касающиеся наличия справок об отсутствия коронавируса. «У нас еще есть возможность своевременно ответить на вызовы, чтобы не переводить экономику региона на более жесткие ограничения», — добавила Комарова.

Обязательную вакцинацию от COVID уже ввели в Москве, Подмосковье, на Сахалине, в Кемеровской области. Ранее URA.RU писало, что в управлении Роспотребнадзора по ХМАО не видят необходимости в обязательной вакцинации.