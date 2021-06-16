16 июня 2021

Криминологи: зачем заключенные судятся с «Почтой России»

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Бунт в колонии ГУФСИН (Архив 2007). Челябинск, заключенные, драка, тюрьма, жулики, зэк, зэки, побоище
Суды с «Почтой России» стали для заключенных легальным источником дохода Фото:

Заключенные массово судятся с «Почтой России» для развлечения и получения дополнительного дохода. Так считают эксперты URA.RU. По их словам, компенсации в несколько сотен рублей за задержку или утрату писем являются неплохим заработком для заключенных.

«Нынешняя гуманизация и смягчение законов позволило начать такие споры. Такое занятие приносит определенный доход. На 500 рублей в местах лишения свободы можно хорошую пачку чая купить», — рассказал URA.RU cпециалист по уголовно-арестантской культуре, имеющий связи в криминальных кругах, конфликтолог Александр Сидоров (Фима Жиганец).

Для многих заключенных постоянные судебные разбирательства с различными инстанциями становится образом жизни, говорит Сидоров. «Серьезные арестанты зачастую с иронией относятся к таким людям. Многие с равнодушием, а некоторые даже одобряют», — добавляет он.

Конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский утверждает, что подобная практика среди заключенных появилась лишь в современной России. «На советскую систему разве мог кто-то жаловаться? Я же сидел во время Советского Союза. Тогда не было никаких рычагов, никаких организаций», — пояснил URA.RU Орский.

Ранее пожизненно осужденный из пермской колонии за потерю письма отсудил у «Почты России» 500 рублей. Заключенный из ЯНАО в пермском суде выиграл спор с «Почтой России», которая долго доставляла письмо. Его страдания суд оценил в 1500 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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