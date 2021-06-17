Россиянам расскажут о размере будущей пенсии заранее

С 2022 года россиян будут заранее информировать о размере будущей пенсии. Проект приказа Минтруда находится на общественно обсуждении. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты статс-секретарь Андрей Пудов.
Раз в три года сведения будут автоматически приходить в личный кабинет портала «Госуслуги». Информировать будут мужчин от 45 лет и женщин от 40 лет. «В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав, а также о том, сколько еще стажа необходимо приобрести до выхода на пенсию», — цитирует Пудова «Российская газета». Инициатива поможет россиянам корректировать свои планы, чтобы увеличить пенсию в будущем.
Люди, у которых нет аккаунта на портале госуслуг, смогут получить информацию по запросу в Пенсионный фонд. Каждый гражданин может на портале госуслуг запросить сведения лицевого счета в Пенсионном фонде и посмотреть количество пенсионных коэффициентов и накопленный стаж.
Ранее в Минтруде РФ предложили назначать пенсии автоматически, ведомство подготовило законопроект. Предполагается, что пенсионеры смогут подать заявление на портале Госуслуг
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