В России резко подорожали овощи

В России за прошедшую неделю резко выросла стоимость овощей. Цены на некоторые из них выросли почти на 10%. Об этом сообщается в отчете Росстата.
«Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,2%, в том числе на морковь — на 10,2%, картофель — на 7,0%, капусту белокочанную — на 4,4%, лук репчатый — на 1,1%, яблоки — на 0,3%», — указано на сайте Росстата. При этом стоимость огурцов стала меньше на 5,5%, а помидоров — на 4,9%, сообщает ведомство.
Ранее в Центробанке сообщили, что в России ускорился рост цен на продукты. За год темпы увеличения роста цен на продукты стали достигать 7,4%, а на непродовольственные товары — до 6,68%.
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