Собянин предупредил о введении более жестких COVID-ограничений

Власти Москвы близки к введению новых, более жестких, ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 17 июня на встрече с рестораторами заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы находимся очень близко к более жестким решениям, — временным, но жестким решениям по ограничениям», — приводит «Интерфакс» его слова. Причиной градоначальник называет резкое ухудшение ситуации с распространением вируса.
Он отметил, что в Москве сейчас развернуто 17 тысяч коек для лечения инфекции, скоро их число превысит 20 тысяч. Однако, по его словам, это «не безграничные возможности». По его словам, за два дня в Москве заполняется 600 коек, что сопоставимо с вместимостью одной «Коммунарки» — главного ковидного госпиталя Москвы.
Ранее предприниматели, встречавшиеся с Собяниным, рассказали о его готовности ввести в Москве новый локдаун. По словам самого Собянина, для мэрии резкий рост заболеваемости стал неожиданностью, ведь более 60% москвичей, по его словам, либо переболели, либо сделали прививку.
Подписывайтесь на URA.RU в