СМИ сообщили о закрытии Москвы на карантин. Сроки

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Виды города. Тюмень, эпидемия, конец карантина, маска на газоне, выброшенная маска
Источники заявили о готовящихся ограничениях для непривитых москвичей Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти Москвы рассматривают вопрос о введении нового локдауна для жителей города из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом Forbes сообщили сразу три источника в столичной мэрии и федеральном правительстве. Официально в мэрии это опровергают.

«Власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых», — пишет издание. При этом окончательное решение будут принимать после оценки ситуации с заболеваемостью коронавирусом, темпов вакцинации и разговоров с бизнесом.

При этом в мэрии опровергли готовящееся введение локдауна. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил радио «Говорит Москва», что ничего об этом не слышал: «Какой-то бред».

Ситуация с коронавирусом в Москве резко ухудшилась 12 июня. Позже власти столицы объявили о введении обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер и штрафов для юрлиц за отказ вакцинировать работников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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