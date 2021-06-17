Власти Москвы рассматривают вопрос о введении нового локдауна для жителей города из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом Forbes сообщили сразу три источника в столичной мэрии и федеральном правительстве. Официально в мэрии это опровергают.
«Власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых», — пишет издание. При этом окончательное решение будут принимать после оценки ситуации с заболеваемостью коронавирусом, темпов вакцинации и разговоров с бизнесом.
При этом в мэрии опровергли готовящееся введение локдауна. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил радио «Говорит Москва», что ничего об этом не слышал: «Какой-то бред».
Ситуация с коронавирусом в Москве резко ухудшилась 12 июня. Позже власти столицы объявили о введении обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер и штрафов для юрлиц за отказ вакцинировать работников.
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