Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин высказался о ситуации с COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что динамика неожиданная, так как у большинства москвичей есть иммунитет.

«Такая динамика достаточно неожиданная в силу того, что более 60% москвичей-либо переболели, либо сделали прививки, это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы, конечно, ожидали не рост, а снижение», — сообщил мэр столицы на совещании с координационного штаба с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Трансляция ведется на сайте правительства.

По словам Собянина, за несколько дней количество новых случаев коронавируса увеличилось с трех до семи тысяч человек в сутки. По предварительной информации, которую опубликуют 18 июня, количество заболевших больше девяти тысяч. Он сообщил, что рост заболеваемости вырос в три раза и такой динамики не было раньше.

Ранее стало известно, что Собянин планирует продлить коронавирусные ограничения, которые действуют в Москве с 13 по 20 июня. Об этом Собянин сообщил на встрече с представителями бизнес-сообщества. Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова сказала, что ограничения хотят продлить как минимум до 27 июня. Издание пока не подтвердило информацию в мэрии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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