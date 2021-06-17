В Москве стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что динамика неожиданная, так как у большинства москвичей есть иммунитет.
«Такая динамика достаточно неожиданная в силу того, что более 60% москвичей-либо переболели, либо сделали прививки, это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы, конечно, ожидали не рост, а снижение», — сообщил мэр столицы на совещании с координационного штаба с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Трансляция ведется на сайте правительства.
По словам Собянина, за несколько дней количество новых случаев коронавируса увеличилось с трех до семи тысяч человек в сутки. По предварительной информации, которую опубликуют 18 июня, количество заболевших больше девяти тысяч. Он сообщил, что рост заболеваемости вырос в три раза и такой динамики не было раньше.
Ранее стало известно, что Собянин планирует продлить коронавирусные ограничения, которые действуют в Москве с 13 по 20 июня. Об этом Собянин сообщил на встрече с представителями бизнес-сообщества. Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова сказала, что ограничения хотят продлить как минимум до 27 июня. Издание пока не подтвердило информацию в мэрии.
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