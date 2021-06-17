17 июня 2021

На российских курортах хотят ввести обязательные тесты на COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, пробирки, анализы, анализ, covid19, тест на covid19, тест на коронавирус, коронавирус, взятие проб
Тесты на коронавирус могут стать обязательными для россиян, отдыхающих на курортах Черного моря Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Гостиницы Краснодарского края могут обязать тестировать приезжающих туристов на коронавирус. С предложением к губернатору региона Вениамину Кондратьеву обратился депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Воевода.

«Мы не можем утверждать о наличии заболевания по справке. Только тест, сделанный здесь и сейчас, является максимально объективным показателем», — цитируют Воеводу «Известия».

Он считает, что необходимо проводить экспресс тестирование при заезде в отель, а затем не реже одного раза в неделю. Депутат предлагает организовать мобильные лаборатории для экспресс-тестирования прямо в гостиницах. Воеволда считает, что расходы на тестирование должны понести владельцев гостиниц.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в столице. Из-за этого в Москве ввели новые ограничения и объявили об обязательной вакцинации работников ряда сфер. Аналогичные меры позже ввели в ряде других регионах России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...