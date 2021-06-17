В России создали базу данных о мутациях коронавируса

В России создали национальную базу данных о мутациях коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«В ЦНИИ Эпидемиологии разработана и введена в действие платформа VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В базе данных VGARus содержится информации о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, которые распространялись в регионах России. База будет использована для хранения и систематизации информации для определения мутаций и выявления новых штаммов вирусов.
Роспотребнадзор подчеркивает, что все российские научные учреждения, которые занимаются определением геномов коронавируса, могут выложить свои материалы в Национальную базу данных. Для этого нужно будет зарегистрироваться на портале genome.crie.ru в качестве пользователей.
Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве появилась новая мутация COVID-19 на основе индийского штамма, пишет
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