В России создали базу данных о мутациях коронавируса

База данных поможет определить новые мутации вирусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России создали национальную базу данных о мутациях коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«В ЦНИИ Эпидемиологии разработана и введена в действие платформа VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В базе данных VGARus содержится информации о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, которые распространялись в регионах России. База будет использована для хранения и систематизации информации для определения мутаций и выявления новых штаммов вирусов.

Роспотребнадзор подчеркивает, что все российские научные учреждения, которые занимаются определением геномов коронавируса, могут выложить свои материалы в Национальную базу данных. Для этого нужно будет зарегистрироваться на портале genome.crie.ru в качестве пользователей.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве появилась новая мутация COVID-19 на основе индийского штамма, пишет «Утро.ру» . Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подчеркнул, что новый вид вируса отличается от других более коротким инкубационным периодом. Болезнь начинается на четвертый-пятый день с момента заражения, а не на седьмой-десятый, передают «Дни.ру».