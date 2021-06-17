России предложили построить космодром для Турции

Турция предложила России принять участие в строительстве космодрома в одной из экваториальных стран. По словам главы Национального комического агентства Сердара Хусейна Йылдырыма, работа может начаться через год, когда Анкара определится с местом.
«Мы обсуждали возможность помощи России в создании нашего космодрома. У нее очень много опыта в этом вопросе, как стартовые столы, так и сами космодромы», — цитирует Йылдырыма РИА «Новости». Глава Национального космического агентства Турции отметил, что сотрудничество с Россией возможно также по ракетным двигателям.
Построить космодром планируют в одной из экваториальных стран. Оттуда будут проводиться коммерческие запуски ракет, разработанных в международной кооперации. Йылдырым отметил, что турецкая сторона уже получила информацию от Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие Роскосмоса — прим. URA.RU). Работа может начаться через год, когда Турция выберет место для космодрома и определится с международной кооперацией.
Сейчас Москва и Анкара готовят межправительственное соглашение по космосу. Россия уже передала свою версию документа на рассмотрение Турции, сообщил Йылдырым. Соглашение должно быть подписано до конца 2021 года.
Ранее стало известно, что Россия и Китай договариваются о возможности участия в проекте Международной лунной станции. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX 2021. Самым крупным партнером, с которым сейчас идут переговоры, является Европейское космическое агентство, передает RT.
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