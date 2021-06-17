Дожди и ветер испортят выходные в Челябинской области

В Челябинской области 19 и 20 июня будут дождливыми и жаркими Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Грозы, дожди и ветреная погода задержатся в Челябинской области на субботу и воскресенье. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем субботы, 19 июня, на Южном Урале ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, а температура не поднимется выше 19—24 градусов. Осадки продолжатся в ночь на воскресенье, а днем 20 июня к ним добавятся еще и грозы. Ветер усилится до 17 метров в секунду, следует из прогноза ЦГМС области. Одновременно в Челябинскую область начнет возвращаться аномальная жара: столик термометра будет подниматься до 26—31 градуса.

В последний рабочей день недели, 18 июня, в регионе относительно прохладно. Утром температура упала до 10—13 градусов, днем она не будет превысить 18—23 градусов.

Накануне в Челябинской области прошли сильные грозы. Под Челябинском одна из них погубила птичник на птицефабрике «Равис». Ударившая в крышу молния спровоцировала пожар, который уничтожил более 200 тысяч бройлеров.

Скрин: сайт челябинского ЦГМС