Губернатор Калужской области заразился COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатора Калужской области Владислава Шапшу госпитализировали с коронавирусом. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

«Нахожусь в Калуге в больнице. В ковидном отделении. Получил подтвержденный тест на коронавирус и сейчас прохожу лечение», — рассказал Шапша. Он отметил, что его состояние можно определить как нормальное, потому что болезнь проходит в легкой форме. По мнению губернатора, этим он обязан своевременной вакцинации.

По данным на 17 июня, в России зарегистрировано 5 264 047 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки поставлено 14 057 диагнозов COVID-19. Вылечить специалистам удалось 4 839 705 пациентов, умерли 127 992 человека, пишет « Утро.ру» . В больницы поступает все больше молодых пациентов с тяжелым течением COVID-19, и прежние методы лечения от вируса оказываются малоэффективными, отмечают «Дни.ру».

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил россиянам, почему существует риск заболеть коронавирусом после вакцинации. Одной из причин специалист назвал особенности иммунной системы отдельного человека, передает Vse42.Ru.