Погода нарушит планы жителей ЯНАО на выходные

В регион пришло похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выходные в ЯНАО будут дождливыми, а местами температура понизится до плюс семи градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

В субботу на Ямале ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Днем температура воздуха прогреется до 14—19 градусов, местами будет всего 7—12 градусов. К концу недели ветер усилится до 18 метров в секунду, а температура понизится до плюс 12—17 градусов. Местами столбики термометров опустятся до плюс семи градусов. Преимущественно ясная погода сохранится на востоке региона, в остальных районах будут идти дожди.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», теплее всего в эти выходные будет в Шурышкарском районе. В субботу здесь ожидается плюс 17, а в воскресенье плюс 12. Красноселькупскому району повезло меньше — температура здесь понизится до плюс 6—10 градусов.

В прошлые выходные в ЯНАО пришла жара. В некоторых районах температура воздуха превысила плюс 25 градусов. Однако после выходных жара резко спала, рабочая неделя выдалась дождливой.