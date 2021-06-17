Нелегальных мигрантов при пересечении границы РФ задержали пограничники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области осужденный Кахракмон Абдурахмонов, отбывая наказание в колонии, организовал переброску нелегальных мигрантов через границу. Накануне Курганский областной суд рассмотрел жалобу осужденного на приговор первой инстанции. Об итогах пересмотра дела URA.RU рассказали в облсуде.

«Решение суда первой инстанции (Половинский районный суд — прим. ред.) оставлено без изменений. Абдурахмонову за организацию незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ) назначено 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — пояснили в облсуде.

Мигрантов при пересечении границы РФ в Половинском районе задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. При расследовании дела выяснилось — переброской руководил ранее дважды судимый за аналогичные преступления Абдурахмонов. В момент совершения последнего преступления он находился в колонии общего режима.

Помогали ему подельники. Один, Владимир Филимонов, вместе с организатором отбывал наказание в колонии. Он привлек к переброске мигрантов своего несовершеннолетнего брата, который находился на свободе и жил в приграничном селе. Также преступники задействовали еще одного жителя села, который должен был перевести через границу нелегалов. В итоге все участники группы были задержаны.

URA.RU ранее писало, что пятерых иностранцев за незаконное перечение границы приговорили к лишению свободы на срок от одного года семи месяцев до одного года девяти месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Расследованием дела и оперативным сопровождением занимались сотрудники УФСБ России по Курганской области.