17 июня 2021

Заключенный курганской колонии руководил переброской нелегалов. Они пересекали границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , фсб, шеврон фсб
Нелегальных мигрантов при пересечении границы РФ задержали пограничники Фото:

В Курганской области осужденный Кахракмон Абдурахмонов, отбывая наказание в колонии, организовал переброску нелегальных мигрантов через границу. Накануне Курганский областной суд рассмотрел жалобу осужденного на приговор первой инстанции. Об итогах пересмотра дела URA.RU рассказали в облсуде.

«Решение суда первой инстанции (Половинский районный суд — прим. ред.) оставлено без изменений. Абдурахмонову за организацию незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ) назначено 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — пояснили в облсуде.

Мигрантов при пересечении границы РФ в Половинском районе задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. При расследовании дела выяснилось — переброской руководил ранее дважды судимый за аналогичные преступления Абдурахмонов. В момент совершения последнего преступления он находился в колонии общего режима.

Помогали ему подельники. Один, Владимир Филимонов, вместе с организатором отбывал наказание в колонии. Он привлек к переброске мигрантов своего несовершеннолетнего брата, который находился на свободе и жил в приграничном селе. Также преступники задействовали еще одного жителя села, который должен был перевести через границу нелегалов. В итоге все участники группы были задержаны.

URA.RU ранее писало, что пятерых иностранцев за незаконное перечение границы приговорили к лишению свободы на срок от одного года семи месяцев до одного года девяти месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Расследованием дела и оперативным сопровождением занимались сотрудники УФСБ России по Курганской области.

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