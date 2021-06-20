В президентском вузе на Урале — конфликт главы и 40 педагогов

Преподаватели филиала РАНХиГС боятся остаться без работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники Уральского института управления (филиал РАНХиГС в Екатеринбурге) жалуются на новое нарушение их прав. Как сообщили источники URA.RU на условиях анонимности, 10 июня в вузе должна была состояться комиссия по трудовым спорам из-за того, что преподавателям откладывают продление контрактов. Однако, по словам инсайдеров, заседание сорвалось из-за отказа руководства института работать в комиссии.

Эту информацию URA.RU подтвердил член профсоюза института, завкафедрой трудового и социального права Рафик Гарипов. По его словам, карьеры трети преподавателей Уральского института управления (40 из 120 доцентов и профессоров) находятся в подвешенном состоянии. Руководство вуза перенесло продление их трудовых контрактов на август, но саботирует заседание комиссии по трудовым спорам, которая могла бы разрешить конфликт.

Члены профсоюза, избранные в трудовую комиссию, — Рафик Гарипов, Ольга Дзюба, Константин Хвастунов, Ксения Нуштайкина — заявили агентству, что заседание не состоялось по инициативе руководства института. По их словам, сослались на формальные причины: отсутствие у комиссии печати и утвержденного положения о ее сборе.

В пресс-службе филиала РАНХиГС заявили URA.RU, что комиссия по трудовым спорам была создана самим руководством института и его делегаты уже состоят в ней. Комиссия не заработала по вине представителей профсоюза, которые не предоставили необходимые для этого документы, пояснили в пресс-службе.

«Около 40 преподавателей не знают, будут ли они работать в новом учебном году, — пояснил Гарипов. — Обычно переходы в другие вузы происходят летом — а теперь люди, которым 50-60 и больше лет, в подвешенном состоянии. Такое за все годы сложилось впервые». «Директор института [Руслан] Долженко на нас сэкономил. До августа мы остались без зарплаты и отпускных. Гарантий принятия на работу нет никаких. Более того, у нас прерывается стаж. Решить вопрос правовым методом — через трудовую комиссию — мы не можем. Это новое нарушение Трудового кодекса РФ», — сообщил на условиях анонимности один из преподавателей, с которыми пока не продлили контракт.

Источник подозревает, что с рядом преподавателей договор заключен не будет: «Ученый совет, где утверждаются контракты, назначен на август, когда большинство его членов будут в отпуске. И существует риск, что 40 человек могут быть не избраны из-за отсутствия кворума».

В пресс-службе филиала РАНХиГС на это ответили, что итоги кадрового конкурса действительно будут подведены в последний месяц лета. «Большинство вузов проводит конкурс в августе, перед началом учебного года. Никаких кадровых проблем у института не будет ни летом, ни осенью, даже если его покинут те, кто пытается сейчас опорочить деловую репутацию института», — сказали в пресс-службе вуза.