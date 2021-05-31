Преподаватели вуза обвинили Руслана Долженко в сокращении ставок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Преподаватели Уральского института управления (филиала РАНХиГС в Екатеринбурге) объявили о критической ситуации в вузе. Сотрудники учреждения считают, что начало учебного года находится под угрозой. В этом они обвинили директора Руслана Долженко, следует из открытого письма профсоюза вуза (есть в распоряжении URA.RU). Документ на собрании профсоюза подписало 95 человек, один воздержался (всего в организации состоит 137 человека).

По мнению преподавателей, поведение Долженко грозит срывом начала нового учебного года и падению репутации вуза. В письме указано, что трудовые договоры на новый учебный год до сих пор не продлены с более чем 40 преподавателями — это угрожает их уходом из РАНХиГС. Конкурс на замещение должностей, согласно действующим порядкам, должен был быть объявлен еще в апреле, но этого не произошло.

Долженко обвиняют в сокращении ставок преподавателей и увеличению административного штата. «Введены новые ставки заместителей директора, помощников директора, создан отдел по связям с общественностью, — говорится в письме. — Фактически проводится скрытая реорганизация без участия ученого совета, в подразделениях исключаются ставки распоряжением директора и затем предлагается исключить пустое подразделение».

«Микроклимат в коллективе никогда не был таким напряженным, — заявил профсоюз Уральского института управления. В письме сообщается о претензиях преподавателям, которые „высказываются по надуманным основаниям“, незаконном запрете на преподавание в других вузах (хотя сам Долженко читает лекции в УрГЭУ), увлечении директора пиаром, а не научной работой. — Обращаемся с просьбой об оказании помощи в сохранении Уральского института управления». Среди получателей письма указаны ректор РАНХИГС Владимир Мау, учредитель вуза, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель попечительского совета, глава администрации президента РФ Антон Вайно.

Получить комментарий Долженко к моменту публикации URA.RU не удалось, его телефон оказался выключен. В пресс-службе института взяли паузу на подготовку комментария.

Долженко был назначен директором уральского филиала РАНХиГС при президенте РФ осенью 2019 года. Он имеет степень доктора наук, выступил автором более 200 научных трудов, в основном, в сфере управления персоналом. До назначения он работал преподавателем Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ).