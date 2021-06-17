Губернатор Моор на месяц продлил карантин по коронавирусу

Прошедшим вакцинацию тюменцам будут предоставлять дополнительные дни отдыха Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Действующий в Тюменской области режим повышенной готовности, объявленный в связи с угрозой распространения коронавируса, продлен до 18 июля. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Моор, сообщили представители оперативного штаба в официальном telegram-канале.

«Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в Тюменской области до 18 июля», — говорится в опубликованном сообщении. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, за исключением тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

При прибытии работников из других регионов России рекомендуется проведение ПЦР-исследований, проверка на наличие антител класса G (IgG) к COVID-19 и вакцинация. Работодателям также рекомендовано поощрять трудовые коллективы к прививкам и предоставлять работникам оплачиваемые дни отдыха — в день прохождения вакцинации и в следующий день — либо предоставлять дополнительный день к отпуску.

В регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Людям из группы риска (старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями), кроме прошедших вакцинацию, предписано соблюдать режим самоизоляции.