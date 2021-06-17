В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов

До 10 июля жителям области нельзя разводить огонь даже на собственных участках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 10 июля. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Жителям области нельзя посещать леса.

«Решение принято в связи с высокой пожарной опасностью, необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — сообщили URA.RU в оперативном штабе региона. Там добавили, что гражданам по-прежнему не разрешается разводить огонь, даже на своих приусадебных участках. Посещение лесов также под запретом. Исключение сделали для сотрудников лесничеств и других специалистов, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах. Также в лесные массивы допускаются охотники.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области продлили и режим повышенной готовности по коронавирусу. Ограничения действуют до 18 июля.