17 июня 2021

В Челябинской области возбудили дело о вырубках для яхт-клуба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На заповедном берегу извели строевые сосны

Вырубка леса в охранной зоне курортного озера Сунгуль возле «закрытого города» Снежинска стала поводом для возбуждения уголовного дела. Участок предполагалось передать под нужды яхт-клуба, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«В 2018 году между МКУ „Комитет по управлению имуществом Снежинска“ и гражданином был заключен договор аренды земельного участка в водоохранной зоне озера Сунгуль. Это существенно ограничивало возможность его использования. Однако администрация выдала арендатору разрешение на строительство там капитального здания мастерской яхт-клуба», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Это разрешение, как и разрешение на вырубку защитного леса, признали незаконным. «Прокуратура требует от администрации Снежинска демонтировать строение, рекультивировать землю и восстановить лесные насаждения. Также иск содержит требование погасить нанесенный государству ущерб в размере более 8 млн рублей», — добавили в прокуратуре.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На данный момент его фигуранты не конкретизируются.

Некоторые деревья были огромными
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Теперь прокуратуры требует снести строения и привести берег в изначальный вид
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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