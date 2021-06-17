Политэлита Сургута простится с умершим вице-мэром

Церемония прощания с Сергеем Полукеевым состоится в храме Георгия Победоносца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов, председатель городской думы Надежда Красноярова и другие представители политической элиты примут участие 19 июня в церемонии прощания с умершим замглавы города Сергеем Полукеевым. Об этом URA.RU сообщили в управлении массовых коммуникаций сургутской мэрии и пресс-службе представительного органа власти.

«Прощание с Полукеевым Сергеем Михайловичем состоится 19 июня 2021 года в храме в честь Великомученика Георгия Победоносца. Траурные мероприятия начнутся с 12.15 и продлятся до 13.30», — сообщили в управлении массовых коммуникаций городской администрации.

Там также добавили, что в траурной церемонии примет участие глава Сургута вместе с другими чиновниками мэрии. В пресс-службе городской мэрии URA.RU сообщили, что спикер представительного органа власти Надежда Красноярова также планирует посетить панихиду.

Вице-мэр Сургута Сергей Полукеев скоропостижно скончался в Сургутской окружной клинической больнице. Он умер в возрасте 52 лет.