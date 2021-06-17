Комиссия назвала причины взрыва в ковидном госпитале Челябинска

Нештатное оборудование стало причиной ЧП в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Уральское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование причин взрыва на кислородной станции горбольницы №2 Челябинска, произошедшего в октябре 2020 года. Причиной ЧП стал использование нештатного оборудования. В момент взрыва в больнице располагался коронавирусный госпиталь.

«Причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока», — говорится в сообщении пресс-службы управления. Причиной нагрева тока стало нештатное электрооборудование, которое вызвало сбой в работе электросети.

В сообщении указываются и другие нарушения. В больнице не имелось проектной документации на монтаж кислородной станции. Станцию монтировали не так, как было указано в инструкции. В отношении руководства больницы возбуждено административное производство по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Взрыв погремел утром 31 октября. Станция взорвалась через несколько минут после приезда сотрудников МЧС, которых вызвали медики, обнаружив перебои с кислородом. Волной взрыва, после которого начался пожар, выбило стекла в соседних зданиях. После ЧП всех пациентов эвакуировали в другие больницы. Несколько человек умерли непосредственно перед взрывом. Еще двое скончались после эвакуации. Больницу отремонтировали, но снова размещать в ней коронавирусный госпиталь не стали и вернули к профильной деятельности.