Кремль ответил на создание турецкой военной базы в Азербайджане

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, автомат калашникова, доброволец, ополченец нагорного карабаха, ополченец рнк, республика нагорный карабах
Кремль следит за информацией о создании турецкой военной базы в Азербайджане Фото:

Правительство РФ внимательно следит за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Развертывание военной инфраструктуры стран-членов НАТО вблизи границ России является поводом для особого внимания со стороны правительства», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла. Представитель Кремля также отметил, что открытие военных баз стран НАТО является причиной действий, необходимых для обеспечения нашей безопасности интересов РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 июня заявил, что республика может разместить на территории Азербайджана военную инфраструктуру. Он отметил, что главе Азербайджана Ильхаму Алиеву следует проконсультироваться с главой РФ Владимиром Путиным по данному вопросу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...