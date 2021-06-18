Кремль ответил на создание турецкой военной базы в Азербайджане

Правительство РФ внимательно следит за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Развертывание военной инфраструктуры стран-членов НАТО вблизи границ России является поводом для особого внимания со стороны правительства», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла. Представитель Кремля также отметил, что открытие военных баз стран НАТО является причиной действий, необходимых для обеспечения нашей безопасности интересов РФ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 июня заявил, что республика может разместить на территории Азербайджана военную инфраструктуру. Он отметил, что главе Азербайджана Ильхаму Алиеву следует проконсультироваться с главой РФ Владимиром Путиным по данному вопросу.
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