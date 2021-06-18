Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев выработал новую систему наград и поощрений для подчиненных, главным образом, для руководителей региональных главков МВД. Все решения по личному составу будут согласовываться в следственном департаменте ведомства, где будут проверять раскрываемость преступлений в том или ином регионе. Об этом говорит источник URA.RU, посвященный в детали процесса.
«Решение [главы МВД Владимира] Колокольцева было озвучено на коллегии 28 мая 2021 года. Там министр подчеркнул, что все представления [на награждения] должны быть завизированы в следственном департаменте у [Сергея] Лебедева. Он должен был проверить раскрываемость преступлений как важнейший показатель работы того или иного главка», — говорит инсайдер.
По словам собеседника, ранее этот фактор часто не учитывался и приводил к несправедливой оценке работы руководителей в территориях, где была низкая раскрываемость или фальсификация отчетности. Поощрения в виде благодарностей, почетных грамот от имени министра, ведомственных наград и наградного оружия сопровождаются единовременно выплатой до 300 000 рублей. Кроме этого, факт такой заслуги отражается в биографии и положительно влияет на прохождение службы.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу МВД России. Туда был отправлен письменный запрос.
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