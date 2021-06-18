Вирусологи назвали самую опасную мутацию коронавируса

Ученые опасаются мутации, которая сделает вакцины бесполезными в борьбе с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мутация, которая поменяет антигенную структуру коронавируса, будет наиболее опасной для человечества, поскольку антитела после вакцины и перенессеного заболевания будут бесполезны. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.

«Самые неприятные мутации, которые могут случиться, это те, которые меняют антигенную структуру этого вируса. То есть, например, был SARS-CoV, и сейчас появился COVID-19 (SARS-CoV-2 — прим. URA.RU). Вирус при этом изменится настолько, что у нас не окажется ни одного человека с иммунитетом. Из всех, кто привит, из всех, кто переболел, они все будут опять на нулевой позиции», — рассказал URA.RU Зверев.

По его словам, пока нет оснований полагать, что пандемия коронавируса начнется заново. «За этим штаммом следят, он из дикой природы появляется. Я бы не стал никого пугать. Нет сейчас ничего такого экстраординарного, страшного, чтобы думать о том, что сейчас начнется все сначала», — отметил Зверев.

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков добавил, что опасными будут мутации, которые позволят коронавирусу обходить антитела. «Опасаться стоит тех мутаций, которые позволят вирусу ускользать от действия вакцин, которые сейчас существуют. Все остальные мутации предсказать невозможно, какие свойства они будут нести на себе», — уточнил собеседник URA.RU.

Ученый отметил, что подобные COVID-19 вирусы при мутации снижают летальность. «Скорее всего, мутации у такого патогенного вируса, как этот, обычно приводят к снижению патогенности, а не наоборот», — объяснил Чумаков.