Курганские власти: рост цен в регионе ниже, чем в целом по РФ

Цены на продукты в Курганской области выросли с начала года на 4,1% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Цены на товары и услуги в Курганской области выросли с начала года на 3,3%. Это ниже, чем в среднем по России (3,48%). Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики со ссылкой на данные департамента экономики.

«Если смотреть на рост цен к декабрю 2020 года, то индекс потребительских цен на товары и услуги по Курганской области составил 103,3%, что немного ниже среднего по Российской Федерации (103,48%)», — рассказали в департаменте. Продовольственные товары с начала года подорожали в среднем на 4,1% (в среднем по РФ — на 4,85%). Непродовольственные товары в регионе стали дороже на 3,8% (в среднем по РФ — на 3,3%).

Ранее в региональном отделении Уральского главного управления Центрального банка РФ URA.RU сообщали, что уровень инфляции в Курганской области в мае составлял 6,78%. По данным Центробанка, цены в регионе растут быстрее, чем в других регионах УрФО и в среднем по стране. В департаменте информационной и внутренней политики пояснили агентству, что Банк России оценивал уровень цен мая 2021 года к маю 2020 года.

Одной из причин роста цен в регионе стало удорожание автомобильного топлива. Продовольственные товары выросли в цене за счет исчерпания региональных запасов прошлогоднего урожая овощей и сокращения поставок овощей из южных регионов страны в связи с более поздним сроком сева из-за плохих погодных условий. Мясные продукты подорожали за счет удорожания кормов и минеральных добавок. Рост цен на непродовольственные товары произошел, в основном, за счет удорожания строительных материалов (ДСП, металлочерепица и обрезная доска), увеличения цен на металл и пиломатериалы на мировом рынке.