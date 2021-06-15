Стоимость продовольствия росла в первую очередь за счет овощей и фруктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уровень инфляции в Курганской области в мае увеличился до 6,78%. Цены в регионе растут быстрее, чем в других регионах УрФО и в среднем по стране, сообщили URA.RU в региональном отделении Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«Годовая инфляция в Курганской области в мае ускорилась на 0,4 процентного пункта до 6,78%. Это выше, чем в Уральском федеральном округе (5,29%) и по России в целом (6,02%)», — говорится в сообщении. На инфляцию в регионе большое влияние оказали общефедеральные факторы, связанные с ростом спроса, который опережает возможности расширения предложения, и повышение темпов роста стоимости моторного топлива.

Цены на продовольственные товары в Курганской области выросли за год на 7,61% (в апреле было 7,03%). Заметно повысилась стоимость некоторых видов фруктов и овощей, в первую очередь — винограда из-за неблагоприятных погодных условий в странах-импортерах. Свекла и морковь дорожают, так как заканчиваются региональные запасы прошлогоднего урожая. Цены на мясо выросли из-за подорожавшего зерна, которое используют в производстве кормов.

Цены на услуги выросли за год на 2,86%. Непродовольственные товары подорожали на 8,15%. «Продолжилось удорожание строительных материалов. Увеличение расходов на их транспортировку из-за отсутствия собственного производства способствовало большему росту цен на них, чем в целом по стране», — отмечают в ЦБ. Расширение спроса и ограниченное предложение привели к подорожанию ДСП, металлочерепицы и досок.

В целом по УрФО годовая инфляция выросла в мае по сравнению с апрелем на 0,4 процентного пункта до 5,29%. «С учетом уже принятых решений по повышению ключевой ставки, а также проводимой в дальнейшем денежно-кредитной политики, годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — считают в ЦБ.

Уровень инфляции в Курганской области выше, чем у соседей Инфографика: региональное отделение Уральского ГУ Центрального банка РФ

Инфографика: региональное отделение Уральского ГУ Центрального банка РФ