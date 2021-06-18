Климатологи: ливни и наводнения, как в Крыму, ждут всю Россию

Климатологи назвали паводки в Крыму аномальным явлением Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сильные ливни и паводки, с которым уже столкнулись жители Крыма, являются следствием глобального потепления. В дальнейшем осадки станут сильнее и будут повторяться не только на юге страны, но и на севере. Об этом в беседе с URA.RU заявили завлабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов и начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС», почетный работник гидрометслужбы России Николай Терешонок.

«Процесс глобального потепления способствует появлению более сильных паводков и таких аномальных осадков. Они могут быть реже, но станут сильнее, в том же Черноморском регионе», — отметил Семенов.

Доктор наук подчеркнул, что осадки начинают интенсивнее выпадать в связи с увеличением температуры Черного моря. «Прошел циклон, принес с моря влажный воздух, влага вылилась на прибрежье. Прослеживается связь между интенсивностью выпадаемых осадков, ростом из-за глобального потепления температуры Черного моря и северной части Тихого океана (из-за глобального потепления и тихоокеанских колебаний). Температуры там в последнее время находятся на максимуме», — добавил Семенов.

В беседе с URA.RU Терешонок назвал происходящее в Керчи аномалией. «Раз в 10 — 20 лет в Крыму происходят подтопления, но то, что произошло в Керчи — такого не было. Это однозначно связано с глобальным потеплением — повышение температуры влечет за собой увеличение испарения и выпадение осадков», — добавил он. Отметив, что остановить этот процесс невозможно. «В связи с тем, что остановить глобальное потепление трудно, а скорее всего и невозможно, то, естественно, подобные явления будут повторяться, и не только на юге. На север все ближе продвигаются также муссонные явления. Это и ураганы, и атмосферные вихри, они становятся более концентрированными и подвижными», — подчеркнул Терешонок.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что вслед за Ростовской областью, Крымом и Краснодарским краем сильные ливни пройдут на Северном Кавказе. На востоке полуострова уже введен режим чрезвычайной ситуации.