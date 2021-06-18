Москвичи без вакцины от COVID останутся без плановой медпомощи

Кто не вакцинировался от коронавируса, останутся без плановой медпомощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В медицинских учреждениях Москвы на плановую госпитализацию будут принимать только пациентов, у которых есть прививка от коронавируса. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы РФ.

«Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. В связи с этим, для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», — отмечается в сообщении. В депздраве отметили, что исключение будет сделано для пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

При этом те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы, уточнили в ведомстве. Также экстренная медпомощь будет оказываться каждому москвичу, независимо от его статуса вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении выходных с 15 по 19 июня на фоне пандемии коронавируса. Ограничения не затронут медицинские учреждения и детские сады, передает «Национальная служба новостей».