В элитной тюменской школе учеников разделили на касты

В тюменской школе учеников на «последнем звонке» разделили на отличников и троечников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменской средней школе №25 выпускникам — отличникам выдали аттестаты отдельно от других учеников. Об этом URA.RU рассказали родители школьников.

Образовательное учреждение считается элитным, так как здесь учатся, в том числе, дети местных чиновников и крупных бизнесменов. Ранее из открытых источников стало известно о том, что директор этой школы Светлана Дубонос во время вручения аттестатов открыто унижала учеников.

«У нас в классе составили списки с указанием времени, в которое нужно прийти за аттестатом. В каждый отрезок такого времени запускали по 3 — 4 ученика. Потом один из родителей заметил, что в этих мини-группы ребят отбирали в зависимости от успеваемости. Отличников с отличниками, троечников с троечниками», — пояснил собеседник URA.RU.

Ранее мать одного из учеников пожаловалась в своем Instagram на то, что во время церемонии вручения аттестатов директор школы Светлана Дубонос открыто унижала ее сына. В частности, педагог говорила о том, что он бы не закончил образовательное учреждение без помощи педагогов. В администрацию МАОУ СОШ №25 Тюмени направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в городской департамент образования.