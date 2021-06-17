17 июня 2021

В элитной тюменской школе учеников разделили на касты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний звонок. Архив Челябинск, последний звонок, колокольчик
В тюменской школе учеников на «последнем звонке» разделили на отличников и троечников Фото:

В тюменской средней школе №25 выпускникам — отличникам выдали аттестаты отдельно от других учеников. Об этом URA.RU рассказали родители школьников.

Образовательное учреждение считается элитным, так как здесь учатся, в том числе, дети местных чиновников и крупных бизнесменов. Ранее из открытых источников стало известно о том, что директор этой школы Светлана Дубонос во время вручения аттестатов открыто унижала учеников.

«У нас в классе составили списки с указанием времени, в которое нужно прийти за аттестатом. В каждый отрезок такого времени запускали по 3 — 4 ученика. Потом один из родителей заметил, что в этих мини-группы ребят отбирали в зависимости от успеваемости. Отличников с отличниками, троечников с троечниками», — пояснил собеседник URA.RU.

Ранее мать одного из учеников пожаловалась в своем Instagram на то, что во время церемонии вручения аттестатов директор школы Светлана Дубонос открыто унижала ее сына. В частности, педагог говорила о том, что он бы не закончил образовательное учреждение без помощи педагогов. В администрацию МАОУ СОШ №25 Тюмени направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в городской департамент образования.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...