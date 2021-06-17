17 июня 2021

Тюменский губернатор провел встречу с Захаром Прилепиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Новой Евразии. Тюмень
Захар Прилепин презентовал в Тюмени проект «Новая Евразия» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с сопредседателем партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захаром Прилепиным. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«Губернатор Александр Моор провел рабочую встречу с сопредседателем партии „Справедливая Россия — За правду“ Захаром Прилепиным. Стороны обсудили социально-экономическое положение дел и состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе», — пояснили в региональном оперштабе.

Там уточнили, что Прилепин приехал в Тюмень для участия в конференции общественного объединения «Новая Евразия». Как ранее писало URA.RU, этот проект призван объединить евразийские страны для восстановления Советского Союза. В частности — для создания между странами зоны свободной торговли.

В учредительной конференции проекта также принял участие председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Он выступил перед ее участниками в режиме онлайн.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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