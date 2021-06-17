Red Wings уточнили условия запуска пяти новых авиарейсов из Перми

Полеты по новым направлениям будут осуществляться на самолетах SSJ100 Фото: Илья Московец © URA.RU

Авиакомпания Red Wings начнет выполнение авиарейсов из Перми по пяти новым направлениям после того, как получит решение о субсидировании рейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. Там уточнили, что власти Пермского края «уже подтвердили Red Wings готовность субсидировать эти рейсы».

«Полеты из Перми в Астрахань, Махачкалу, Мурманск, Омск и Томск планируется выполнять на условиях субсидирования из федерального и регионального бюджетов. Сейчас региональное правительство и авиакомпания ждут решения о софинансировании этих пяти направлений из федерального бюджета в 2021 году. После принятия соответствующего решения будут открыты продажи билетов на данные направления», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Выполнение авиарейсов на указанных направлениях будет осуществляться на российских лайнерах SSJ100 два раза в неделю. Стоимость билетов пока не определена. На прошлой неделе власти Пермского края, а также гендиректор Red Wings Евгений Ключарев и управляющий директор международного аэропорта Пермь Султан Джармуханов подписали трехстороннее соглашение.

Документ предусматривает создание на базе пермского аэропорта авиахаба Red Wings — филиала компании и центра обслуживания ее воздушных судов. В этом году авиакомпания намерена разместить в Перми два авиалайнера SSJ100. В последующем количество базирующихся самолетов в будущем будет расти. Компания также выразила намерение расширить внутренние и международные направления и увеличить количество выполнения рейсов по ним из Перми.