Сурков нашел сходство Путина с императором Октавианом

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владислав Сурков считает, что Путин сохранил институты республики, но подчинил их себе Фото:

Президент России Владимир Путин, как и римский император Октавиан, сохранил формальные институты республики, которые при этом подчиняются ему. Такое мнение высказал экс-советник главы государства Владислав Сурков в интервью Financial Times.

«Путин сделал то же самое [что и Октавиан] с демократией. Он не отменял ее, а совместил ее с монархическим архетипом российского правления», — приводит слова Суркова РИА «Новости». Как он отметил, в таком типе правления достаточно свободы и порядка.

По мнению бывшего помощника Путина, в СССР было мало разнообразия. Оно появилось в 1990-е годы, но быстро разрушило страну.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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