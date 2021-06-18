Сурков нашел сходство Путина с императором Октавианом

Президент России Владимир Путин, как и римский император Октавиан, сохранил формальные институты республики, которые при этом подчиняются ему. Такое мнение высказал экс-советник главы государства Владислав Сурков в интервью Financial Times.
«Путин сделал то же самое [что и Октавиан] с демократией. Он не отменял ее, а совместил ее с монархическим архетипом российского правления», — приводит слова Суркова РИА «Новости». Как он отметил, в таком типе правления достаточно свободы и порядка.
По мнению бывшего помощника Путина, в СССР было мало разнообразия. Оно появилось в 1990-е годы, но быстро разрушило страну.
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