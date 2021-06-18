АТОР: как открытие Турции скажется на ценах на курортах России

После открытия полномасштабного авиасообщения с Турцией цены на российских курортах снизятся в пределах 10%. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.
«Да, некоторая коррекция может произойти. Мы можем ожидать, что цены откорректируются в пределах 10%», — рассказал URA.RU Уманский. При этом, подчеркнул он, такой прогноз будет реален, если Россия восстановит авиасообщение с Турцией в полномасштабном объеме.
Однако, если из России будут вылетать лишь семь рейсов в день, это не поможет российским черноморским курортам справиться с высокой загруженностью, считает собеседник агентства. «Если это будет ограниченный объем перелетов, то, наверно, ждать какого-то изменения ценообразования не приходится. Если действительно полномасштабное открытие турецкого направления, то Турция, в целом, может снять жесткий дефицит средств размещения на российских черноморских курортах, и цены смогут скорректироваться в минус», — отметил Уманский.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что Россия восстановит авиасообщение с Турцией с 22 июня. Запрет на перелет между странами был закрыт с 15 апреля по инициативе Москвы. Причиной этому стали высокие показатели заболеваемости коронавирусом в республике, когда фиксировалось больше 60 тысяч случаев COVID-19. Также с 28 июня Россия возобновит авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией.
Подписывайтесь на URA.RU в