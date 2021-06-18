Голикова уточнила, когда переболевшим COVID нужно ставить вакцину

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XIX съезд всероссийской политической партии
Вице-премьер РФ назвала сроки проведения ревакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинацию граждан нужно проводить не ранее, чем через шесть месяцев после выздоровления. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«[Проводить] ревакцинацию — не ранее, чем через полгода, при неблагоприятной эпидситуации — не ранее, чем через шесть месяцев. Те граждане, которые ранее прививались, важно принять решение о ревакцинации, если уже прошло шесть месяцев», — сказала Голикова во время брифинга по ситуации с распространением COVID. Трансляция велась на канале «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время обязательную вакцинацию могут ввести в Томской, Калужской и Курской областях. Юристы сообщали, что с формальной точки зрения Роспотребнадзор имеет право объявлять обязательную вакцинацию, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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